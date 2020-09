Rahapesus pöörlevad uskumatud summad: kuni 5% maailma kogutoodangust. Need on viis ajaloo suuremat skandaali

Hinnanguliselt pestakse maailmas aastas suurusjärgus 2-5 protsendi maailma kogutoodangu ulatuses raha. Seega võib aastane maailmas pestud raha hulk ulatuda 800 miljardist dollarist kuni kahe triljoni dollarini, hindas ÜRO.

Kuid millised on maailma suurimad rahapesuskandaalid? Neid võib vaadata mitut moodi. Medium.com pani kokku maailma viis suuremat rahapesuskandaali. Nendeks on:

5. Bank of Credit and Commerce Internationali (BCCI) - 23 miljardit dollarit

BCCI asutas 1972. aastal Luksemburgis Pakistani ärimees Agna Hassan Abedi. Kuigi enamus rahast tuli Abu Dhabist ja panga peakontor asus Belgias, tegutses pank üleilmselt ja tegevuse keskuseks oli Ühendkuningriik.

Pank kasvas kiiresti ning ei läinud kaua, kui 1988. aastal algasid probleemid. Esimesena kahtlustas panka rahapesus USA: Kahtlustused osutusid tõeseks ja sealt algas panga allakäik.

Audiitorfirma Price Waterhouse hakkas uurima, kas BCCI on võltsinud tehingudokumente. 1990. aasta lõpuks et pank on varjanud suuri rahalaekumisi. BCCId süüdistati Saddam Husseini, Abu Nidali, Samuel Doe ja teiste kahtlaste isikute raha pesemises.

Bank of England lõpetas 1991. aastal panga tegevuse Ühendkuningriigis. Ja teised riigid käitusid sarnaselt. 1992. aastal pidi Briti keskpank tõrjuma süüdistusi, et miks reageeriti nii hilja.

Kuigi BCCI likvideeriti, on pank jätkuvalt kreeditoridele võlgu enam kui 10 miljardit naela.

4. Nauru - 70 miljardit dollarit

Neljandalt kohalt ei leia panka, vaid riigikese nimega Nauru. Austraalia lähedal asuv saareriik teenis ja hävis suuresti fosforiidimaagi kaevandamise käigus. Briti impeeriumist vabanemise järel sai Nauru suures mahus toetusi Austraalialt kaevanduskasumite vastu. Rikkus löödi kiiresti läbi korrumpeerunud ja ebakompetentse valitsuse poolt, kes suutis leiutada igasuguseid põnevaid rakendusi rahasajule. Üheks ideeks oli teenida raha luues Leonardo Da Vincist muusikali.

1990ndatel arenes Nauru maksuvabaks piirkonnaks. Kuigi neid on maailmas palju, muutus Nauru räpakaks maksuvabaks piirkonnaks. Selle vastu tundis kiiresti huvi Venemaa nagu ka al-Quega, kes hakkasid läbi varipankade raha pesema. Nauru ei tundnud huvi oma pangaklientide vastu ja ei esitanud küsimusi. Valitsus müüs passe, pangalitsentse ja diplomaatilisi ametikohti. 2002. aastal sai USAl asjast kõrini ja USA riigikassa pani Nauru rahapesuriikide nimekirja ja kehtestas nende vastu karmid sanktsioonid sarnaselt Iraagile kehtinud sanktsioonidele. Nauru reageeris ja 2005. aastal kehtestati rahapesuvastase võitluse seadus ja uus maksuvaba piirkonna seadus.