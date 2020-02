Rahapesuskandaali tulemus: Swedbanki tippjuhid jäid boonustest ilma

Swedbanki juhtkond tahab saata selge sõnumi, et pank, mis on rahapesu uurimise all, ei saa maksta preemiaid tippjuhtidele. Seega jäid 170 juhti boonustest ilma, kirjutab Bloomberg.

„Rahapesukriis on kahjustanud panga usaldusväärsust," kommenteeris Swedbanki pressiesindaja Unni Jerndal. „Juhatus soovib saata sõnumi, et kõik kõrgema astme juhid jagavad vastutust."

Swedbank sattus uurimise alla nii Euroopas kui USAs pärast seda kui Rootsi meedia teatas, et pangast võis läbi käia kuni 155 miljardit dollarit kahtlase päritoluga raha. Sellest ajast saati on pank üritanud oma mainet parandada ja vahetatud välja mitmeid kõrgema astme juhte.

Swedbanki tegevjuht Jens Henriksson ütles, et boonuste tühistamise otsus võib mõjutada ka pankureid, kes ei ole sellega kuidagi seotud. Ta lisas aga, et juhina töötamine tähendab laiema vastutuse võtmist.

Oktoobris pangaga liitunud Henrikssoni boonuste tühistamise otsus ei puuduta. Swedbanki teatel ei ole tegevjuhi töölepingusse lisatud klauslit „muutuva kompensatsiooni" kohta.