Rahapesuskandaalid tõid Rootsis pangamaksuplaani uues kuues taas lauale

Andresson ütles, et seekord tuleb pangamaks peenhäälestatum kui on olnud varasemad ettepanekud.

"See peab mõjutama ainult finantssektorit,” ütles ta intervjuus Bloombergile. “Me tahame täpsemalt sihtida, et pihta saaks tõesti need, kes peavad saama.”

Plaanil on tõenäoliselt võimalus jõuda parlamenti, kuna avalik arvamus on suhtumist muutnud seoses rahapesuskandaali uudiste pealkirjadega Baltimaadest ja Skandinaaviamaadest.

Hiljuti sattus Swedbank miljardit dollarite kahtlase raha liikumise tõttu uurimise alla. Tuntuim vene rahapesijate jahtija investor Bill Browder esitas kuriteokahtluse Swedbanki vastu.

Üldine vaade on selline, et Rootsis tegutsevad pangad on seotud rahapesuga ja aitavad rikastel klientidel makse vältida. Andersson ütles, et valijad ei tunne tõenäoliselt pankdele kaasa plaanitava maksu osas. Varem on ta lootnud maksu varasemas versioonis, et see võiks tuua aastas riigile sisse neli miljardit Rootsi krooni ehk umbes 425 miljonit dollarit. Maksu sihtmärgiks on Rootsi tegutsevad suured pangad.

“Selliste pankade vastu pole sümpaatia tugev,” lausus ta. “Armastus pankade vastu pole see miski mis on rootslaste hinges.”