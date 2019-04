Rahapesuskandaalis Danske Bank hoiatas investoreid

Kompanii teatas täna kvartalitulemusi avaldades, et nad on teinud märkimisväärselt suuri investeeringuid vastavuskontrolli, et parandada panga mainet, kuid mis tõstis tegevuskulusid, mis lõi esimese kvartali tulemusi.

Danske Banki aktsia kukkus täna 8,7 protsenti, 119,25 Taani kroonini.

„Eesti juhtum nõuab märkimisväärselt juhtide tähelepanu, sealhulgas käimasolevate juurdluste ja vajaduse tõttu taastada meie suhtes usaldus,“ ütles panga ajutine juhatuse esimees Jesper Nielsen.

Investorid ootavad uudiseid rahapesu tõttu määratavate trahvide kohta, kuid nende suurus ega avaldamise aeg pole selge.

Pank teatas investoritele, et nende puhasintressitulu tuleb tänavu väiksem kui mullu. Varem teatas pank, et puhasintressitulu jääb läinud aasta tasemele.

Pank küll säilitas kogu aasta 14-16 miljardi Taani kroonise puhaskasumiprognoosi, kuid nüüd arvestatakse sinna juba ka erakorraline tulu Danske Pensioni Rootsi äri müügist, kirjutas Reuters.

Panga finantsjuht Christian Balzer ütles, et esimeses kvartalis lahkus pangast 8500 jaeklienti, mis avaldas vaid tühisel määral mõju tulemustele.

Pank näeb tõsiselt vaeva klientidele olukorra selgitamisega, olles korraldanud 750 klientidele mõeldud üritust, milleks on kulunud kõvasti raha.

„Kui me kohtume äriklientidega, siis nad ei küsi enam rahapesu kohta,“ lausus Baltzer. „Selles osas hakkab juba tunneli lõpus valgus paistma.“

Panga esimese kvartali maksueelne kasum vähenes 35 protsenti, nelja miljardi Taani kroonini, jäädes kaugele Reutersi poolt küsitletud analüütikute 4,47 miljardi Taani kroonisest ootusest.