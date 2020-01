„Ütlesin selgelt välja, et see, kuhu oleme jõudnud, et ettevõtete ja eraisikute arveid suletakse ja ülekandeid külmutatakse, on ületanud teatava piiri, kus me ei saa seda enam kõrvalt pealt vaadata,” ütles rahandusminister Martin Helme.

Ta märkis, et on vaja mõelda ja leida lahendus, kuidas suuta tagada korraga tõhus rahapesuvastane võitlus, kuid sellega koos ei takistataks normaalset arveldamist ning äri ajamist Eestis.