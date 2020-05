Rahapesuvastane võitlus viiakse politseist üle rahandusministeeriumisse

Rahandusminister Martin Helme saatis teisipäeval selleks vajalikud seadusemuudatuste ettepanekud riigikogu rahanduskomisjonile, et neid saaks menetleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduseelnõu (130 SE) arutamisel. Uus asutus rahandusministeeriumi haldusalas loodaks plaani kohaselt järgmise aasta 1. jaanuaril.

„Valitsuse jaoks on rahapesu tõkestamine ja ennetamine väga oluline prioriteet. See, et Eestit viimaste aastate suurtes rahapesujuhtumites ära kasutati, oli meile valus õppetund. Peame tõsiselt pingutama selle nimel, et midagi taolist enam ei korduks. Oleme juba suurendanud rahapesu tõkestamisega tegelevate asutuste rahastust ja täiendanud seadusi. Muu hulgas karmistame karistusi. Tõhusamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks pean vajalikuks ka muudatusi valdkonna institutsionaalses ülesehituses, meil on vaja suuremat fokuseeritust,“ selgitas rahandusminister Martin Helme muudatuse vajalikkust.

Rahapesu andmebüroo toomisel rahandusministeeriumi haldusalasse ongi peamiseks eesmärgiks koondada valdkonna poliitika kujundamine ja praktiline rakendamine ühte kohta. „Riigile on oluline, et rahapesu andmebüroo oleks tugev partner Eesti finantssektorile. Iseseisva asutusena rahandusministeeriumi haldusalas, tihedas koosöös maksu- ja tolliameti ning finantsinspektsiooniga, on rahapesu tõkestamine ja ennetamine tulevikus kindlasti tõhusam. Ühtlasi saame nii koondada selle väga keerulise finantskuriteo analüüsiks vajalikku oskusteavet rahanduse valdkonnas,“ sõnas rahandusminister Martin Helme.

Juba praegu on rahapesu andmebürool hulk ülesandeid, mis sobivad paremini rahandusministeeriumi valitsemisalasse, nagu näiteks järelevalve rahapesu tõkestamisega seotud kohustatud isikute tegevuse üle, rahapesu tõkestamist puudutavates valdkondades tegevuslubade taotluste menetlemine ja ettevõtete majandustegevuse või tegevusloa peatamine.

„Valitsus otsustas eelmisel aastal oluliselt suurendada rahapesu andmebüroo rahastust ja meeskonda. Büroos on alustatud strateegilise analüüsi funktsiooni loomisega. Strateegiliseks analüüsiks vajalike andmete töötlemise oskusteave on samuti rahandusministeeriumi valitsemisalas olemas ja suurem sünergia asutuste vahel on seetõttu eelis,“ ütles Martin Helme.