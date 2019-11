Rahapesuvastast tegevust Põhja- ja Baltimaades hakkab uurima IMF

„Juba mõnda aega on arutatud, et peaks olema keegi väljastpoolt, kes vaataks, kuidas me käsitleme või pigem ei ole käsitlenud rahapesu küsimusi Põhja- ja Baltimaades,” ütles Rootsi keskpanga president Stefan Ingves ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Ingvese sõnul on töö juurdluse raamistamiseks käimas ja IMF alustab tööd 2020. aasta esimeses pooles.

„Asi on kogu süsteemi tervikuna uurimises ja vaatamises, kas me töötame Põhja- ja Baltimaade regioonis nende küsimuste suhtes mõistlikult, eelkõige piiriüleste aspektide mõttes,” ütles Ingves.