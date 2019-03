Rahapsesuskandaalist räsitud Swedbank: Bonnesen jätkab

„Olen otsustanud luua ka spetsiaalse rahapesu andmebüroo, et tagada jätkuv keskendunud lähenemine, kuna kuritegelik käitumine aja jooksul areneb. Meie jõupingutused nende riskide vastu võitlemiseks jätkuvad aja jooksul, ” ütles Swedbanki president ja tegevjuht Birgitte Bonnesen.

26. veebruaril 2019 määras Swedbanki president ja tegevjuht Birgitte Bonnesen uurimisgrupi, et selgitada Rootsi teleprogrammis „Uppdrag granskning” esitatud rahapesuväiteid 50 Swedbanki üksuse kohta. Swedbank otsustas uurimise tulemused vastavalt seadustele ja infoturvalisuse vajadustele avaldada.

Swedbank deklareeris, et võtab oma rahapesuvastaseid kohustusi väga tõsiselt ning keskendub nende pidevale parandamisele, et võidelda finantskuritegevuse vastu.

Ärileht hoiab oma lugejaid Swedbanki rahapesuskandaali kohta täna avaldatavate uudistega jooksvalt kursis.