Rahasadu. USA aasta IPO teeb rikkaid veelgi jõukamaks. Maailm sai juurde mitu miljardäri

Võtame Iconiq Capitali, mis tegeleb mitmete perekondade vara haldamise ja paigutamisega. Osaliste seas on Facebooki Mark Zuckerberg, LinkedIN-i Reid Hoffman ja Twitteri Jack Dorsey. Ettevõte võttis osa mitmest Snowflake'i varasest rahakaasamisest, alustades 2017. aastal. Firma omab 12% Snowflake'ist ja ostis selle 245 miljoni dollari eest. IPO ajal oli see 120 dollarilise aktsiahinna juures väärt juba 4 miljardit ning kolmapäeva lõpuks uskumatud 8,6 miljardit.

Pilvetehnoloogia ettevõtte aktsia hind tõusis vahepeal isegi 319 dollarini, aga langes siis 253,93 dollari peale. Firma väärtus tõusis 70 miljardi dollari peale ehk nad on hoobilt sama palju väärt kui Goldman Sachs Group.

Pilvetehnoloogiad on praegu uskumatult suur trend. Zoom, DocuSign ja Datadog on sel aastal väga häid tulemusi näidanud. Investorid saavad pilvetehnoloogia ärimudelist hästi aru ja see muudab ka Snowflake'i väga atraktiivseks.

Firma neli tippjuhti said hoobilt dollari-miljardärideks. Tegevjuht Frank Slootmani osaluse hind on 3,7 miljardit dollarit, Bob Muglial 1 miljard, Michael Scarpellil 1,1 miljardit ning Benoit Degeville'il 2,1 miljardit. Seejuures vaid viimane neist on Snowflake'i asjutaja. Suurim kasulõikaja Slootman liitus meeskonnaga eelmisel aastal.

Endine juht Muglia müüs pooled oma aktsiad Warren Buffetti veetatavale Berkshire Hathawayle. Lisaks pani too ettevõte mängu veel 250 miljonit. Buffetti puhul on see mõnevõrra ootamatu tehing ehkki 2018. aastal pandi raha mängu ka Brasiilia finantstehnoloogia ettevõtte StoneCo IPO-l.

Eksperdid on aga jõudnud hoiatada, et aktsiat, mille hind nii kiiresti üles läheb, ei tasuks usaldada.