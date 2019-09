Rahatarkuse koolitajad: teekond rahalise vabaduseni koosneb kolmest kõige olulisemast sammust

Romet Nael: Ka mina vaatasin oma tootluse üle ning sain tulemuseks, et alates aastas 2004 on minu aastane tootlus olnud 3,59%.

Siiski - viimasel ajal on ju küllalt palju räägitud rahatarkusest, kas meie inimesed siis ei võta õppust või mis on peamine takistus?

Romet Nael: Tänane reaalsus on, et kahjuks on suur hulk inimesi loobunud finantsalasest enesearengust, kuna nad tunnevad, et rikkus võib olla neile kättesaamatu ootus või -eesmärk. Tegelikkuses ei ole hästi äraelamiseks vaja meeletut rahahunnikut.

Ent rahaline vabadus on sellegipoolest midagi, mille poole meil kõigil püüelda tasuks. Samas vaatavad paljud, et ega vist ei tasu selliseid (rahatarkusest ja edasi juba investeeringutest kõnelevaid) raamatuid osta ja neile raha kulutada, „sest ma ei ole ju rikas ega teeni suurt palka, järelikult ei puuduta see kõik mind."

Tanel Lassik: Nii on. Mõtleme näiteks numbrile 240 000 eurot. Kui sul on see pangakontol - kas sa oled rikas? Ei ole. Kui sa hakkad sellest rahast nüüd oma elu elama ja seda raha kulutama, kas sa elad rikkalt? Võib-olla, aga lühikest aega, sest see saab ruttu otsa.

Igal juhul kiiremini, kui see kogunes, kui just lotovõitu ei saanud. Oluline on nüüd antud summa puhul edasi mõelda, et kuidas see enda jaoks tööle panna, et olla antud raha isand, mitte teener. Kui see konkreetne summa nüüd näiteks 10% tootlusega välja investeerida, on sellelt saadud investeerimistulu eest võimalik igakuiselt ju kenasti ära elada.

Romet Nael: Jah, nt 240 000-lt eurolt saad sellisel juhul juba 2000 eur investeeringutulu kuus. Ent kuidas selle summani - 240 000 - jõuda võiks? Kas tehes tööd, mida seni? Või olles hoopiski väikeettevõtja?

Kas saame loota kasvule, kui me seni pole suutnud säästa ega koguda, kuid teeme kõike ometi nii, nagu me tegime eile ja kolm kuud tagasi ning ka kolm aastat tagasi? Kardan, et ei. Muutused saavad tulla vaid siis, kui muudame senist käitumist. Ning mis peamine - kui muudame oma mõtteviisi.

Kus võiks olla lahendus? Kas üks võimalus peaks olema meie noorte Skandinaaviamaadesse saatmine, kus nad endale Skandinaavia geenidega kaasa leiaks ning tooks seega geenitasandil intelligentsemaid arusaamu ka Eestisse sisse? Või saaks ka kuidagi lihtsamalt?