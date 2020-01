Rahvas kosub ja rõivapoed müüvad aina suuremaid numbreid

Kui paari aasta eest mitmed rahvusvahelised brändid numbrist 42 suuremaid riideid ei teinudki, siis nüüd on sellest saanud üks enim ostetumaid suurusi. Seni saledatele oma toodangu suunanud firmad, aga on hakanud tootma mudeleid, mille sildil on X-e rohkem kui üks.

"Suured brändid on pannud enda valikusse või tootmisse alates eelmisest aastast suuremad suurused. Näiteks Tommy Hilfigeri puhul on tulnud valikusse lisaks 3XL naistele ka 44 ja 46 suurus. Kui varem lõppes suuruste skaala 42 peal ära, siis nüüd on 44, 46 täiesti tavaline," rääkis Denim Dreami ostujuht Kristi Treimann.

Montoni kollektsioonijuht Kaie Kaas-Ojavere sõnul on tegu globaalse trendiga. "Kindlasti me peame minema kaasa sellise üleüldise tendentsiga, et kui inimesed lähevad suuremaks üle maailma ja psühholoogiliselt tahavad ennast hästi tunda, siis tuleb rõiva suuruste mõõdud ülevaadata," rääkis Kaas-Ojavere.

Nii otsustas Baltika loobuda rohkem saledatele sobinud Montoni numeratsioonist ning praegu on kasutusel vaid avaramate mõõtudega Mosaici numeratsioon.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist või vaata AK saatelõigust.