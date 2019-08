Rahvastikuminister: Soomes tahavad eestlased lihttöid teha, sest küsimus pole töös, vaid töötasus!

Täna võib lugeda läbi mitme meediakanali Toomas Lumanit propageerimas odavtööjõu sissetoomist, tuues põhjuseks, et eestlased ei ole enam valmis teatud töid tegema, näiteks nagu lume lükkamine ja postivedu. Huvitav, et Soomes tahavad eestlased neid töid siiski teha, sest küsimus ei ole töös, vaid töötasus!

Ka on taolise härrasrahvaliku suhtumise kultiveerimine - justkui kõik tööd ei oleks mainekad - halb ja igati vale signaal ühiskonnale.

Soov tuua odavate tööde jaoks sina üha enam töökäsi, on püramiidskeem, sest ka sisserändajad ja nende järeltulijad ei soovi jääda igavesti odava töö tegijateks ja siis on vaja uusi sisserändajaid. Ausam on maksta oma inimestele rohkem palka. Isegi, kui see toob perspektiivis kaasa kaupade ja teenuste kallinemise. See on hind, mida tuleb maksta rahvusriigi säilimise eest.

Veel räägib Luman vananevast rahvastikust, kes vajab võõrtööjõudu, kui värskeid töökäsi. Selle kohta on tabavalt öelnud rahvastikuteadlane Ene- Margit Tiit järgmist: "Välismaalt töökäte toomine "pensionäride toetuseks" tähendab ju seda, et mõnekümne aasta pärast kuuluvad need inimesed ise ülalpidamist vajavate pensionäride hulka!" ning soovitab, et tööandjad peaksid leidma ja pakkuma rohkem töövõimalusi eakatele, sealhulgas ka osaajaga.