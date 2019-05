Rahvuslik lennufirma enda võimalikust müügist: Nordica ise erastamise teemal arutelusid ei pea

„Nordica ise erastamise teemal arutelusid ei pea. Ettevõtte juhtkonna toimetusi tänane uudis kuidagi ei mõjuta, kuna tegemist on selgelt omaniku õigusega oma osalusega tehinguid teha. Lennufirmas jätkub tavapärane töörütm ja täiendavat infot võimaliku erastamise kohta jagab kindlasti MKM,” ütles ministeeriumi analüüsis tehtud ettepaneku osas Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegi oma värskes analüüsi tema valitsusalasse kuuluvate riigifirmade osaluse üle ettepaneku kaaluda mitme teise riigifirma kõrval ka rahvusliku lennufirma Nordica puhul kas enamus- või vähemusosaluse võõrandamist. Ühtlasi lubas ministeerium selle aasta jooksul analüüsida, kas riigi osalus ettevõttes vajab säilitamist või mitte.

Sellele viitas eelmisel nädalal Eesti Päevalehele antud intervjuus ka värske majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE), kui ütles, et see, mis Nordicaga edasi saab, on lähikuude otsustamise koht. Seejuures pidas ta ennekõike silmas olukorda, kus sarnaselt Eesti Postile on ettevõtte põhitegevuseks saanud valdkond, mis ei vaja riigi sekkumist.

Kui Eesti Posti puhul on ettevõtte tegevuse raskuskese, mis kajastub ühtlasi ka tugevates majandustulemutes, kandunud universaalse postiteenuse osutamiselt pakiautomaatide võrgustiku järk-järgulisele laienemisele nii Eestis kui mujal Baltikumis, siis Nordica otsib tasakaalu Tallinna liinivõrgu ja eksporditeenuse pakkumise vahel.