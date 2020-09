Rahvusvaheline mõttekoda Taani viidava puidugraanuli osas: Eesti metsakaitsjate kriitika on alusetu

„Taanimaa on uhke oma koha üle kliimaliidrite hulgas. Kuid puitse biomassi küsimuses ei ole Taani valitsus veel „teaduse taha ühinenud“. Euroopa Komisjoni teadusnõukoda EASAC peab säästlikuks puitse biomassi kasutuseks ainult kohalikult varutud puitu ning tööstusjäätmete ja raidmete kasutamist,” märkis liikumine Eesti Metsa Abiks oma 4. augustil mitmele Taani ministrile, parlamendiliikmele ja Taani rahvale saadetud pöördumises, millel oli 313 eestlase allkiri.

Kirjas rõhuti sellele, et Taani on Eestis toodetud puidugraanulite suurim sisseostja. „Kohalikud need seega ilmselt ei ole ja Graanul Invest, Euroopa suurim graanulitootja, tunnistab avalikult, et kasutab terveid puid ning jääke või raidmeid vahekorras üks ühele, aga seda suhtarvu pole keegi tegelikult eraldi üle kontrollinud,” jätkus pöördumises, mis kutsus taanlasi Eesti metsa kaitseks loobuma siin toodetavast puidugraanulist.

Mõned nädalad pärast eestlaste pöördumist tuli oma seisukohaga välja ka enam kuie sajas riigis tegutsev rahvusvaheline jätkusuutliku majanduse mõttekoda NEPCon, kes leiab, et Eesti metsakaitsjate kriitika on alusetu.