Rahvusvahelised investorid ostsid Itaalia maffia võlakirju

Briti majanduslehe Financial Times käsutuses olevad dokumendid näitavad, et eri investorid ja pensionifondid ostsid nelja aasta jooksul Itaalia kõige kardetavama maffiagrupeeringuga seotud võlakirju. Kokku müüdi neid rahvusvahelistele investoritele aastail 2015–2019 miljardi euro väärtuses. Osa võlapabereid oli seotud ettevõtetega, mis on Itaalia ühe rikkama, võimsama ja mõjukama kuritegeliku ühenduse, Lõuna-Itaalia Calabria ’Ndrangheta maffiagrupi kontrolli all.

Väljaspool Itaaliat pole ’Ndrangheta nii tuntud kui Sitsiilia Cosa Nostra, kuid viimasel paaril aastakümnel on nende tuntus oluliselt suurenenud. Grupist on saanud üks läänemaailma rikkamaid ja kardetumaid kriminaalseid ühendusi. Nende ampluaa ulatub kokaiinikaubandusest rahapesu, väljapressimiste ja relvade smugeldamiseni.

Võlakirju soetasid pangad, pensioni- ja riskifondid ning erafirmad, mis otsivad rekordmadalate intressimäärade olukorras suurema tootluse võimalusi. Kuna paremat tootlust pakuvad riskantsemad varad, võibki saada üllatuse osaliseks.