Rahvusvaheliste tehnoloogiahiidudega koostööd tegev tarkvarafirma avab kriisi keskel Baltikumi pealinnades kohalikud esindused

Teine valdkond, kus ettevõte peab end tugevaks, on pilvandmetöötlus ja tarkvara litsentsimine, infrastruktuuri optimeerimine, automatiseerimine ja haldamine. "Meie ainulaadsus selles valdkonnas on see, et teeme koostööd mitte ühega, vaid kõigi IT-teenuste juhtidega nagu Microsoft, Google või Amazon," rääkis Ruzgys.

Samuti on etteõte valmis hankima kõiki vajalikke IT-lahendusi ühest allikast, mis laseb kliendil mugavalt hallata oma IT-majandust. "Baltikumis näeme, et sellele valdkonnale tuleb pöörata palju tähelepanu, kuna nõudlus on olemas – täna on meil sõlmitud juba esimesed lepingud. Oleme värbanud 9 inimest ja aasta lõpuks on eesmärk laiendada meeskonda ja panustada kohaliku kliendiportfelli rajamisele," märkis Ruzgys.

Crayon on juba sisenenud Kesk-Euroopa turule ja avanud oma esindused Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Rumeenias, Bulgaarias, Serbias, Ukrainas ja Venemaal. Ettevõte jätkab laienemist ida poole ning alustatakse Baltikumist. Crayoni peakontor asub Oslos Norras, kuid ettevõte laieneb pidevalt ja praegu on neil 50 esindust 35 riigis.