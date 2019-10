Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave lahkub ametist

“Tänan Riiat tubli töö eest Rail Baltic Estonia ülesehitamisel. Tema juhtimisel on loodud tugev meeskond ja kaasaegse raudtee rajamisel jõudsalt edasi liigutud. Nõukogu on käima lükanud protsessi ettevõttele uue juhi leidmiseks,” ütles ettevõtte nõukogu esimees André Küüsvek.

„Meie meeskond on projekti kahe aastaga viinud ettevalmistusetapist elluviimisse,“ sõnas Riia Sillave. „Järjepideva töö tulemusena on oluliselt kasvanud kindlus, et raudteeühendus tuleb. Panustasin Rail Balticasse kogu energia ning lahkun isiklikel põhjustel. Ehitus on alanud, sellelt teemärgilt on sobiv anda teatepulk üle uuele juhile,“ lisas ta.