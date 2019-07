Rail Baltic meelitab kaugeid kosilasi

"Teame juba praegu, et taristu valdkonnas tegutsevad Eesti ehitusettevõtted on moel või teisel huvitatud Rail Balticu projektis kaasa lööma. Samuti on põhjust eeldada, et laiemalt Euroopa turul tegutsejad tunnevad projekti vastu huvi, sest Rail Balticu mahud on võrreldavad Euroopas elluviidavate suurprojektide mahtudega," ütles projekti Eesti rakendusettevõtte Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets.

Loe pikemalt Äripäevast.