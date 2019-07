Rail Baltic on Eestis hädas spetsialistide leidmisega

RBE tehniline juht Anvar Salomets tunnistas, et sobivate inimeste leidmine tuleb suure pingutusega, kuna ettevõte on seadnud sihiks, et nad tahavad valdkonnas kogenud inimesi.

„Meil pole aega kedagi siin välja õpetada, lähevad kohe sügavasse vette,” põhjendas Salomets.

Siiski on RBE meeskonnaga sel aastal liitunud juba viis inimest. Aasta lõpuks peaks ettevõte kasvama 20 töötajani. Mingeid spetsialiste on hakatud otsima ka väljastpoolt Eestit. Seni ei tööta Rail Balticu Eesti ettevõttes veel ühtegi välismaalast.

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juhi Riho Vjatkini sõnul konkureerivad nad tööturul kindlasti Rail Balticu Eesti meeskonnaga, kuna raudteespetsialiste on Eestis üldiselt vähe. Kuigi nii mõnigi varem Eesti Raudtees töötanud spetsialist töötab praegu Rail Balticu heaks, näeb Vjatkin selles pigem võimalusi heaks koostööks.

„Kindlasti suudavad nii Eesti Raudtee kui ka Rail Baltic pakkuda oma töötajatele järgnevate aastate jooksul palju huvitavaid projekte ja väljakutseid, sest valdkond on suure arengupotentsiaaliga,” lausus Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht.

Juuli alguse seisuga töötas Rail Balticu Eesti kontoris 14 inimest.