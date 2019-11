Rail Baltica ettevõtte juhtimises toimusid vangerdused

Rail Baltica üldprojekt on jõudnud projekteerimisetappi. Rail Baltica 411 kilomeetrise põhiliini jaoks töötatakse välja detailne tehniline projekt. Lisaks on kuulutatud välja hange 236 kilomeetri pikkuse põhiliini projekteerimiseks. Samuti projekteeritakse Rail Baltica reisiterminalid Riia keskjaama, Riia rahvusvahelisse lennujaama ja Tallinnasse ning ehitustööd on alanud Leedus ja Eestis.

Agnis Driksna oli alates 2016. aastast ettevõtte Eiropas Dzelzceļa Līnijas SIA arengu- ja koostööosakonna juht. 2014. aastast alates töötas ta Rail Baltica projektijuhina Läti transpordiministeeriumis ja vastutas rahvusvahelise koostöö eest. Ta koostas kõige esimesed Euroopa Liidu toetuse taotlused ning esindas Lätit Baltikumi ja Euroopa Liidu ühistes projektides. Varasemalt on Agnis Driksna töötanud Läti transpordiministeeriumis Euroopa Liidu osakonna asedirektorina ja Euroopa Liidu õigusdivisjoni juhina. Ta on olnud ka Läti konkurentsivõime nõukogu õigusnõunik. Agnis Driksna on omandanud magistrikraadi ärijuhtimises ja õiguses Riia Stradiņši Ülikoolis ning Euroopa Liidu õiguses Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis Eestis.

Kaido Zimmermann on olnud vastutav RB Rail planeerimise ja elluviimise eest Rail Baltica üldprojektis. Ta on omandanud kogemusi nii raudtee- kui õigusnõustamise vallas juhtides konsultatsioonifirmat Zimmermann IB. Kaido Zimmermann on töötanud raudteeveo ja infrastruktuuri direktorina Sillamäe Sadamas, tehnilise direktorina Läti Raudtees ning olnud Eesti Raudtees juhatuse esimees ja peadirektor. Ta on olnud ka raudtee-ehituse õppejõud TalTechis. Kaido Zimmermannil on TalTechist omandatud magistrikraad inseneerias.