Rail Baltica plaan: Tallinnast Riiga vähem kui kahe tunniga

Riia Sillave sõnul on öörongid Euroopas populaarsust kogumas lisaks selle sõiduviisi mugavusele ka inimeste kasvanud keskkonnateadlikkuse tõttu. „Neljaliikmelise pere lennureisil Varssavisse on ökoloogiline jalajälg üle 800 kilogrammi süsihappegaasi, keskmise kütusekuluga auto puhul 72% vähem ning rongiga lennukist on keskkonnasääst koguni 98%. Euroopa parlamendi roheliste eestkõneleja Ska Keller avaldas just oma eilses kõnes tugevat toetust rongiühenduste väljaehitamisse, seda looduse säilimise vaatest," näitlikustas Sillave rongireisi panust keskkonda.

Baltimaade linnade vahelised sõiduajad ja eeldatavad piletihinnad võrdluses sõiduauto, bussi ja lennukiga Rail Baltic Estonia