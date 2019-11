Rail Balticu Eesti koordinaator: Soome pani juba paar kuud tagasi oma osaluse projektis ootele, meie jaoks ei ole midagi muutunud

„Seda, et Soome aktsionäriks ei plaani tulla, on juba paar kuud teada. Sellest andis Soome ministeerium ühel Rail Balticu juhttöörühma kohtumisel teada – et nende uue valitsuse prioriteedid on muutunud,” rääkis Kaunissaare.

Kui veebruaris otsustas eelmine Soome valitsus asutada valdusettevõtte, mille tütarettevõtted oleks viie erineva projekti, sh ka Rail Balticus osalemise haldajad, siis uus valitsus on prioriteete koomale tõmmanud, piirdudes kolme prioriteetsema siseriikliku raudteeprojektiga. Nende hulgas on näiteks Tampere-Helsingi ja Turu-Helsingi kiirraudteeliinid.

Soome jätkuvalt koos Poolaga osaline

Küll aga toonitab Kaunissaare, et Soome senist osalust projektis uue valitsuse otsus ei mõjuta. „Sisuliselt tähendab see seda, et seda ideed Rail Balticu ühisaktsionäriks tulla pole kuhugi maha maetud. Nähtavasti on küsimus rahas – kuhu seda paigutada, kuna kõik need [projektid] on kulukad ettevõtmised,” põhjendas Rail Balticu koordinaator Eestis. Ta kinnitas, et ka Rail Balticu projektis osalemine on põhjanaabrile jätkuvalt prioriteet.

„Meie jaoks midagi ei muutu. 2014. aastal, kui me ühisettevõtte RB Rail AS-i asutasime, siis sellest ajast on nii Soome kui Poola olnud selle ettevõtte nõukogu vaatlejaliikmed ja jätkavad sellega,” lisas Kaunissaare. Samamoodi on soomlased edaspidigi ka Rail Balticu juhttöörühma liikmed, kuhu kuuluvad lisaks kolmele Balti riigile ka Euroopa Komisjoni esindajad. Ühtlasi käivad nad kõigil projekti kohtumistel edasi.