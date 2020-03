Rail Balticu endine juht läheb tüürima Muuga terminali logistikafirmat

Riia Sillave on lõpetanud Müncheni Ludwig Maximiliansi ülikooli. Ta on olnud mitme ettevõtte juhatuses, sealhulgas ka saksa autotööstuses, kuid värskeim juhikogemus on Rail Baltic Estoniast.

HHLA juht Angela Titzrath tänab Popovi panuse eest.

Kanajevite perekond müüs ülemöödunud aasta märtsis Muuga sadamas tegutseva logistikafirma Transiidikeskuse ASi saksa sadamaoperaatorile Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).