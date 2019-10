Rail Balticu märtsist ametisse asunud juht lahkub

„Oleme Timo Riihimäki tagasiastumise pärast löödud, kuid austame tema otsust. Tänan teda nõukogu nimel tehtud töö eest ja soovin talle tulevikuks palju edu,” kommenteeris RB Rail AS nõukogu esimees Karolis Sankovski.

Ta lisas, et uue juhi leidmiseni tagavad ühisettevõtte sujuva tegevuse teised juhatuse liikmed ja kogu RB Rail AS meeskond. Sankovski lisas, et peagi liitub meeskonnaga ka programmijuht, kes vastutab Rail Baltica projektiga seonduvate tegevuste tõhusa elluviimise eest.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Baltica projekti elluviimist - taristu ehitamist kiirraudteeliinile Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail AS on Rail Balticu projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine.