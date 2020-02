Rail Balticu tarbeks on Eestis omandatud vaid 32 maatükki

ärileht.ee RUS

Rail Balticu ettevalmistustööd Foto: Tiit Blaat

Kiire raudtee rajamiseks vajaminevast umbes 650 kinnisasjast on Eestis seni omandatud 32. Maa-amet prognoosib, et aastas on maksimaalselt võimalik läbi viia 200 menetlust, kuid läbirääkimised maaomanikega on väga keerulised. Ühtegi sundvõõrandamise otsust pole seni siiski tehtud.