Rail Balticu üks vedaja Aivar Jaeski: raudteed saaksid ehitada kalevipojad

Kas praegune majanduskriis võiks Rail Balticu (RB) projekti kiiremini käima lükata?

Ajalugu on näidanud, et kriiside pehmendamiseks investeerivad riigid suurtesse taristuprojektidesse. Nagu Ameerika Ühendriigid hakkasid [möödunud sajandi] kolmekümnendatel aastatel - pärast suurt börsikrahhi - ehitama Hooveri tammi [Colorado jõel Black Canyonis], siis see oli leevendusabinõu kriisist väljumiseks. RB kui suur taristuprojekt on kindlasti üks meede praegusest majanduskriisist väljatulemiseks.

Mil moel?

Meie pakume tööd inimestele, kõige rohkem ehitusse, loome 13 000 uut töökohta kolmes Balti riigis, mis on otseselt seotud RB ehitamisega. Lisaks sellele 24 000 kaudset töökohta. Inimesed saavad kriisi järel tööd ja leiba.

Kui palju neist töökohtadest tuleks Eestisse?

Kolmandik või natuke vähem, sest raudteetrass Eestis on 213 km, Lätis ja Leedus veidi pikem, sinna on ka rohkem tööjõudu vaja.

Minu arvutuste järgi tuleks Eestisse 3000-4000 töökohta ehitusse ja 6000-7000 toetavat töökohta logistikas, hotellides, toitlustuses.

Olete mõelnud, kust te kõik need inimesed saate? Eestis suureneb küll tööpuudus, kuid teisalt on jätkuvalt teatud aladel tööjõupuudus.

Sellele on mõeldud. Vaadates, kui paljud meie ehitajad on läinud Soome, kus ametlikult töötab 50 000 eestlase ringis, siis kui osa neist kalevipoegadest tuleb tagasi, on see suur saavutus meie majandusele.

