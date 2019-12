Rail Balticuga seoses oodatakse Eestis enim kiiret rongiühendust Berliiniga

Äsja valminud uuringus küsiti inimestelt esmakordselt muuhulgas ka selle kohta, millised oleksid kõige enam huvi pakkuvad marsruudid Rail Baltica raudteel. Reisi sihtkohtadena tuntakse kõige enam huvi Berliini (77%), Riia (77%) ja Varssavi (72%) vastu.

Huvi Berliini-liini vastu on seda kõrgem, mida noorema vastajaga tegu. Samuti on huvi kõrgem venekeelse elanikkonna seas ning tallinlaste seas kõrgem kui muudes piirkondades. Tallinn-Riia liini osas vanuserühmade lõikes erinevusi ei ole, kuid taas on huvi kõrgem venekeelse elanikkonna ja tallinlaste seas. Vähim väljendatakse huvi Tallinn-Pärnu liini vastu, kuid ka siin pole huvi puudus ülekaalus. Tallinna ja Pärnu vahel liikumise osas on suurim huvi trassiäärsetes maakondades erinevates vanusegruppides.

Tallinnast Pärnusse loodetakse sõita ühe tunniga, Riiga kahe tunniga, Varssavisse maksimaalselt kaheksa tunniga ja Berliini maksimaalselt kümne tunniga.

Novembris ja detsembris läbi viidud arvamusuuringu kohaselt püsib Eesti inimeste toetus Rail Baltica kiirele raudteeühendusele varasemal tasemel ning seda toetab ligemale kaks kolmandiku Eesti elanikest.

Rail Baltica projekti elluviimist toetab värskeima arvamusuuringu kohaselt 62% elanikkonnast, ei toeta 24% ja seisukohta ei oma 14% Eesti inimestest. Kuigi projekti kindlasti toetavate inimeste arv on kasvanud kõigi varasemate mõõtmistega võrreldes kõige kõrgemale tasemele (23%), on nii projekti toetajate kui mittetoetajate osakaalud kevadega võrreldes pisut vähenenud ehk on kasvanud seisukohta mitteomavate inimeste hulk.