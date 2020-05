Rail Balticust – mis tegelikult valesti läks?

Mis saab edasi?

Riigikohus viitas sellele, et Natura-alade kaitse ei välista projektide elluviimist, ent sel juhul tuleb teha kindlaks, et puuduvad alternatiivid ning rakendada hüvitusmeetmeid, mis kompenseerivad raudtee rajamisega seotud elurikkuse kao.

On ka võimalus, et valitsus otsustab Natura aladele tekkivatest keskkonnakahjudest hoolimata trassi Natura ala lähistele rajada. Osa elupaikadest ja liikidest on aga Euroopa Liidu tasandil mitte lihtsalt kaitse all, vaid tähistatud veelgi kõrgema kategooriaga – „esmatähtsad“. Seetõttu ei pruugi üksnes valitsuse nõusolekust piisata, vaid vaja on ka Euroopa Komisjoni luba. Selle, kas ja milliseid elupaiku ja liike kahjustatakse, peabki välja selgitama tulevane Natura hindamine.

Põhjendamatu on Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare poolt 19. mail 2020 meedias väidetu, nagu oleks tänaseks Natura hindamine juba tehtud. Riigikohus ütles selgesõnaliselt, et keskkonnamõju strateegilise hindamise raames tehtud tööst ei piisa – teaduspõhiselt ja täiendavate uuringutega tuleb välja selgitada nii erinevate alternatiivide kaudsed mõjud Luitemaa linnualale kui ka leevendavate meetmete tegelik tõhusus. Sellist hinnangut tänaseks veel tehtud ei ole. Kui riik seni ei nõustunud, et Natura hindamise vajadus üldse eksisteerib, siis kuidas saab hindamine juba tehtud olla?