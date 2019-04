Rain Lõhmus: kui pensionifondides oleks mingid 30 miljonit, ei pööraks keegi sellele erilist tähelepanu

„Kui pensionifondides oleks mingid 30 miljonit, ei pööraks keegi sellele erilist tähelepanu, aga praeguse seisuga on seal märkimisväärselt raha, sestap on huvi. Seepärast on asi päevakorras," ütles ta.

Debattide osas oli Lõhmus aga vägagi kriitiline. „Esiteks ma ütlen, et enamik, kes selle kohta sõna võtavad, on paraku ultrarumalad. Kui selleteemalisi debatte jälgin, jääb tihti mulje, nagu räägiks pime kurdiga. Kui hakkad lähemalt vaatama, märkad, et argumente tegelikult ei ole."

Kolleegide soovitusel vaatasin internetist - televiisorit mul ju ei ole - pensioniteemalist väitlussaadet. Kui kuulen, kuidas keegi räägib: tähtis on, et pensionärid saaksid rohkem raha, ja ei ole vahet, kas pensionäre on rohkem või vähem... Siis minu jaoks teeb see rääkija esimeses lauses loogikavea. Sellist inimest ei saa ju tõsiselt võtta," selgitas ta.

Lõhmus tõi välja ka tema jaoks positiivse külje kogu diskussiooni juures: „Muide, mulle meeldib selle diskussiooni juures see, et nüüd on kõigile selge: teine sammas on siiski eraomand. Varem polnud see sugugi nii selge. Minu meelest on see teadmine väga hea - takistab riigil agressiivset manööverdamist."

