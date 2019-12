Rain Lõhmus: kui riik ostaks Swedbanki, siis kindlasti mõned inimesed teeniksid sealt kõvasti

Endine hansapankur Rain Lõhmus ütleb, et tema arust ei ole kogu see riigi poolt meile kõigile peale sunnitud pensionisüsteem vältimatult vajalik. Saaks palju paremini teha ja peamine probleem hakkab pihta sellest, et 20% makstava sotsiaalmaksu vastu saad alla 40% viimasest palgast. Räägitakse 28–38%-st. Kui küsida, kas see on hea või halb tehing, mis meile kõigile on peale surutud, siis see on väga halb diil.