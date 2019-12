Rain Lõhmus: üllatab, et Läti on rahapesuskandaalist nii puhtalt pääsenud

„Ma olen isegi ausalt öeldes üllatunud, et Läti on nii puhtalt pääsenud, sest olgem ausad, ma arvan, et Lätis see tegevus käis palju suuremates mahtudes," ütles Lõhmus rahapesuskandaale kommenteerides.

„Suures osas on probleem selles, et pangad tegelesid rikaste, enamasti Venemaalt või siis venekeelsest piirkonnast pärit klientidega, kes nägid viisakad, toredad välja, olid võib-olla isegi heas koolis käinud. Pärast selgus, et mingisugune viis või kümme aastat hiljem see enam ei ole okei. Tol korral, ma arvan, et paljud tegid ja mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal ka," sõnas ta.

Lõhmuse hinnangul taolisi paljastusi nagu Skandinaavia pankade puhul LHV kohta tulemas ei ole, sest pank sisenes turule hiljem.

Pikemalt loe ERRist.