Rain Lõhmuse fond ostab klaasitootja- ja töötleja Klaasimeisteri

1997. aastal asutatud ettevõttel on moodne klaasitööstus 30 kilomeetri kaugusel Tallinnast. Klaasimeister on teenindanud palju Skandinaavia kliente, sealhulgas on nende projektide seas ka Oslo lennujaam ja Helsingi raamatukogu.

“Klaasmeister nautis olulist kasvu ja on olnud pika aja jooksul kestvat kasumlik,” ütles Livonia Partnersi partner Kaido Veske. “Ettevõtte asutajad on teinud suurepärast tööd äri ülesehitamisel. Nüüd on meie kord viia see arengus uutele tasemetele.”

Ta märkis, et kui tehing viiakse lõpule, on tegemist suurepärase näitega, kuidas pensionifondid saavad toetada kohaliku majandust ja kohalike kasvutšempioneid.