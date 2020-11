Rain Lõhmuse fondi osalusega Eesti aknatootja ostab järjekordse Soome firma

Tehingu tagajärjel laieneb Fenestra tegevus ametlikult üle kogu Soome, andes hoogu juurde ambitsioonikatele kasvuplaanidele järgmistel aastatel.

KRK OY käive oli 2019.aastal 5,4 miljonit eurot. Ettevõttel on 13 professionaalset meeskondatöötajat, kes kõik jätkavad tööd Fenestra grupis. Tehingu tulemusel lõpetab KRK OY tegevuse eraldi ettevõttena.

Fenestra juhatuse esimees Riho Prass leiab, et eelkõige on tehingust kasu Fenestra klientidele, sest koondades kogu tootmise ning teenustevõrgu ühtse juhtimisüksuse alla, paraneb sünergia kogu ettevõttes. „Näeme ühinemises suurt potensiaali kasvatada oma turupositsiooni Soomes ning loodame Aki meeskonna kogemusi ja teadmisi rakendada meie kasvustrateegia elluviimisel ka grupiüleselt,“ sõnas Prass.

Fenestra on puitalumiiniumist akende ja rõduuste tootja, eksportides 70% oma toodangust. Ettevõte peamiseks eksportturuks on Skandinaavia. 2019. aastal oli Fenestra käive 18,8 miljonit eurot. Ettevõte annab tööd enam kui 170 inimesele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis.

Fenestra enamusaktsionäriks on Baltikumi erakapitalifond Livona Partners ning oluline vähemusosalus kuulub ettevõtte juhtidele Lauri Laast, Riho Prass ja Martti Siitam.