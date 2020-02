Rainer Osanik: rahapesu tõkestamise sammud on pangale üks suuremaid kulusid

Need protseduurid on aga ressursimahukad, kulutades aega ja inimpanust. Nii kujunebki olukord, et üks mitteresidendist klient (aga selleks ju e-resident ongi) tähendab panga jaoks ca 500 euro suurust kulu. Seetõttu ei ole ka imekspandav, et pangad ei näe välismaise taustaga klientide kontode avamisel enda jaoks suurt äri. Euroopa pangandussektoris võime leida ka praktikat, kus pangad küsivad oma klientidelt aastas sadu ja isegi tuhandeid eurosid, et finantseerida rahapesu tõkestamise (KYC ja AML) protseduuride täitmist. Kas ka meie pangandus peaks sinna liikuma? Kardan, et 50 000-eurose aastakäibega Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõttele on koormav, kui peaks igal aastal maksma näiteks 1000 eurot või isegi rohkem vaid selle eest, et olla panga klient st. omada pangakontot.

Samas riik on ühelt poolt pannud pankadele kohustuse teostada rahapesu tõkestamiseks kontrolli, kuid teiselt poolt küsib selle eest ka raha. Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus andmete saamine riiklikest registritest on rahapesu tõkestamise eesmärgil maksustatud riigilõivuga. Siinkohal me ei räägi mitte summast mõnikümmend senti iga päringu kohta vaid mitu ja mitu eurot. Ainuüksi finantssektor maksab riigile riigi enda poolt neile pandud rahapesu tõkestamise kohustuse täitmise eest enam kui 5 miljonit eurot igal aastal. See on viinud olukorrani, kus andmeid kogutakse nii nagu 20 aastat tagasi - ehk küsitakse inimeselt endilt, sest kokkuvõttes on see küll tüütu ja koormav, kuid odavam. Kuid ometi need samad andmed on riigil juba olemas, aga nad ei ole mõistlikult ja masinloetavalt kättesaadavad.

Liikudes pangandussektorist väljapoole, meil on Eestis ca 7500-10000 juriidilist isikut, kellel on samuti seadusest tulenev kohustus oma äripartnerite ja klientide osas teostada täpselt samasugust rahapesu tõkestamise kontrolli nagu teevad seda pangad. Kuid enamus neist seda ei tee, sest ei tea kuidas ega kust saada ka vajalikke andmeid. KYC teenuse pakkujatelt vastava teenuse sisseostmine käib neile majanduslikult lihtsalt üle jõu. Kuigi finantssektor on koht, kust hetkel probleemid kõige rohkem ja vahetumalt välja paistavad, on väljaspool finantssektorit olukord hoopis hullem ja ettevõtete endi poolt rahapesu tõkestamiseks tehtav kontroll üsna olematu.