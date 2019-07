Raivo Aeg vastuseks tööandjate kriitikale: maksurahu on ju tagatud, pole põhjust nurisemiseks

Tänasel valitsuse pressikonverentsil tuli juttu sellest, et tööandjad pole rahul valitsuse tööga. Eile avaldatud uuringu järgi on valitsusega rahul vaid 3% tööandjaid. Negatiivne hinnang valitsuse tööle on võrreldes eelmise valitsuse tööga kasvanud - kevadel hindas Isamaa, Keskerakonna ja sotside valitsuse tööd ettevõtluskeskkonnale pärssivaks 42% ettevõtjaid.

Sotsiaalminister Tanel Kiik väljendas optimistliku arvamust, arvates, et need numbrid tulevikus kindlasti kasvavad. "Meedia on kajastanud mitte valitsuse tööd, aga muid omavahelisi sõnelusi, mis pole olnud valitsuse tööga seotud," sõnas ta.

Justiitsminister Raivo Aeg sõnas, et ettevõtjatel pole põhjust nurisemiseks, sest suuri maksumuudatusi pole toiminud ning maksurahu on säilinud. "Kindlasti tööandjad tahaksid näha pehmemat tööjõum migratsioonipoliitikat, aga eks see on selline kahe teraga mõõk," sõnas ta.

Ta selgitas, et selle valitsuse seisukoht on jäänud samaks: pooldatud on range ja kontrollitud tööturg, selleks et Eesti tööturule oleks piiratud ligipääs välistööjõul.

Aeg väljendas arvamust, et kui tööandjad oleksid ettevõtluskeskkonaga rahul, poleks sugugi olukorraga rahul töövõtjad. "Nende palgatase oleks siis ju kohe mõjutatud, kui me tööandjad saaksid näiteks palkades järgi anda, aga eestimaalased ootavad kaasaskäimist elukallidusega," sõnas ta.

"Meil tuleb mõelda teatud valdkondadele eriti põhjalikut, et kuidas üleüldse kontrolli tööturul saavutada, näiteks renditööjõu osas," tõi Aeg näiteid valdkondadest, kus valitsus tahab põhjalikumaid kontrollmeetmeid välja töötada.