Raivo Hein: algusest peale on räägitud, et Saaremaa sillale on PPP rahastus ainuvõimalik variant

Kuigi maanteeameti uuring näitas, et PPP lahendus on Saaremaa silla ehitamiseks maksumaksjale kõige kallim variant, ütleb Raivo Hein, et see on kõige kiirem ja efektiivsem lahendus. "Me oleme öelnud, et PPP on ainuõige variant, kuigi see pole kõige odavam. Algusest peale oli see nii mõeldud, et ettevõtjad leiavad rahastuse, ehitavad ja hiljem ka hooldavad seda taristut ning riik maksab dotatsiooni," rääkis Hein. "Arvutused näitavad, et 50 aasta perspektiivis tuleb sild ikkagi kaks korda odavam kui praegused praamidotatsioonid."

Kui vahepeal tundus, et sillaehituse plaanid on sahtlisse lükatud, siis Hein kinnitas, et veel paari nädala eest kohtuti rahandusministri nõunikega. "Otsustati - nagu Martin Helme ka täna ütleb - et tuleb pihta hakata. Eks nüüd esimesed sammud peab tegema ikka riik. Ministeeriumid peavad paika panema algmaterjalid, algatama ja viima seadusandlusesse vajalikud muudatused, mis on selle projekti jaoks olulised. Kuni eriplaneeringute algatamiseni välja. Nö bürokraatiamasina peab tööle panema."

Hein ütles, et kui ta varasemalt on rääkinud kümmekonnast võimalikust investorist - ettevõttest ja fondist, kes projekti rahastamisest huvitatud on - siis praegu ta neid rohkem otsinud ei ole. "Investoreid ei saa otsida enne kui riik ei ütle, et hakkame pihta."