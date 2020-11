Raivo Vare: vesinikukütuse kasutuselevõtmiseks tuleb soodustada tuuleparke

Kui vesinikku suudetakse toota tuule- ja päikeseenergia abil ning seda ka vajalikul määral ladustada (arvestades nende energiaallikate tootmistsükli ennustamatust), avanevad täiesti uued perspektiivid emissioonivaba ning efektiivse kütuse kasutamiseks nii toormena kütuse- ja keemiatööstuses kui ka transpordis (eriti raskeveoga tegelevate raskeveokite, vedurite ja laevade puhul).

Samuti on võimalik seda osaliselt kasutada ka maagaasivõrgus (maagaasi ja vesiniku seguna), mis aitab omakorda märgatavalt dekarboniseerida maagaasi kasutamist.

Võib ka väita, et just kirjeldatud nn roheline vesinik ongi ainsaks lahenduseks lisaks elektrienergiale, mida saab toota tuule- ja päikeseenergia abil kõikehaaravas ulatuses, et tagada tulevikus jätkusuutlik loodussõbralik energiasüsteem.

Roheline vesinik on skaleeritavana võimaluseks nendegi tööstus- ja transpordiharude puhul, mis on muidu tehnilistel põhjustel nö raskesti dekarboniseeritavad. Eesti kontekstis tähendab rohelise vesiniku tootmine eelkõige tuuleenergia kasutamist ehk tuuleparkide ehitamise lubamist, isegi soodustamist.

Üle maailma valmivad vesinikustrateegiad

Eesti kui Euroopa Liidu liige peab arvestama sellega, et EL kui kliimamuutustega võitlemise globaalset liidripositsiooni sihtiv normatiivne suurvõim on seadnud endale eesmärgiks aastaks 2050 saavutada süsinikneutraalsus.

See on aga peaaegu võimatu sektorites, kus dekarboniseerimine ja elektrifitseerimisele üleminek on erinevatel põhjustel raskendatud elik raskevedudes, energiaintensiivsetes tööstustes jne.