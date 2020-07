Rally Estonia ajaks tasuta majutust pakkunud ettevõtja juures peatub hoopis üks rallisõitja

Mägi sõnul jõuti kokkuleppele Tom Kristenssoniga, kes osaleb juunioride WRC etapil. „Meil oli mõttes, et kes esimesena kirjutab, siis sellega üritame kokkuleppele saada. Läks nii, et tema oligi esimene," rääkis ta.

Ettevõtjat ajendas tasuta majutust pakkuma Lõuna-Eestis tuhandetesse eurodesse kerkinud majutushinnad. Ta eesmärk oli pakkuda majutust välismaalastele, kuna tema hinnangul suudavad eestlased endale ise ööbimispaiga leida. Mägi sõnul võtsid ühendust aga ka mõned Soomes elavad eestlased, kes uurisid, kas nad kvalifitseeruvad.

Mägi selgitas, et Kristensson olevat palunud oma tuttaval uurida, millised võimalused Lõuna-Eestis majutusega on. „Kristenssoni tuttav võttis meiega ühendust pärast kuulutuse nägemist," sõnas ta ja lisas, et rallisõitja majutamine tundub väga põnev.

Kuigi algselt pakkus Mägi öömaja kahele, siis tuleb koos Kristenssoniga veel kolm inimest ehk siis kokku majutatakse nelja külalist umbes nädal aega.

JWRC sarja esimene etapp sõideti veebruaris Rootsis ja selle võitis Kristensson. Kuna pärast seda tuli koroonapandeemia tõttu võistluspaus, siis toimub teine etapp septembri alguses Eestis.

Rally Estonia toimub 4.-6. septembrini.