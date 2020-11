Ränioru hinnatuima eestlasest tippjuhi endale appi saanud idufirma kaasas Londoni riskiinvestorite toel 1,4 miljonit

„Oleme liikumas uuele koostööpõhisele globaalsele turustruktuurile. Meie ettevõte järgib „mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt” printsiipi," sõnas Warreni kaasasutaja ja tegevjuht Tarmo Tael. "Näeme tohutut sotsiaalmajanduslikku kasu pilvandmetöötluse kasutamata potentsiaali avaldumisel kohalikule majandusele," lisas ta.

2016. aastal tegevust alustanud Warren arendab hajutatud pilveplatvormi kohalikele taristuteenuse pakkujatele üle maailma, ühendades nad unikaalseks võrgustikuks. Esialgu enda tarbeks mõeldud lisaprojektist kasvas välja täisteenusplatvorm, mis automaatselt haldab protsesse riistvarast lõppkasutajani.

Suutnud napsata endale tippspetsialistid

Ettevõtte eesmärgiks on koondada kohalikud teenusepakkujad koostöövõrgustikuks, mis üle maailma ühtse kasutajakogemusega pilveservereid pakub, jättes teenusepakkujad siiski üksteisest sõltumatuks. Warreni on oma platvormiga asunud toetama kohalikke pilvetaristu pakkujaid Google’i, Amazon’i ja teiste pilvemonopolide kõrval, kes agressiivse laienemise käigus kohalike teenusepakkujate turuosa vähendavad.

Warreni kiire kasvu toetamiseks töötab ettevõttes erinevate valdkondade taustaga eksperte, näiteks Playtechist, Kühne + Nagelist ja Teliast. Käesoleva aasta alguses liitus meeskonnaga ka maailmakuulsa tehnoloogiaettevõtte Twilio endine tehnoloogiajuht Ott Kaukver, kes varasemalt juhtis Skype’i laienemist USA-sse. Kaukver nõustab Warrenit skaleeritava toote arendamisel oma ulatusliku miljardi-dollari ettevõtete ehitamise kogemuse põhjal.

Ettevõtte värske rahastusvooru juhtinvestoriks oli Londonis asuv riskikapitalifond Passion Capital, mis on üks edukamaid Euroopa varajase staadiumi investeerimisfonde. „Meil on väga hea meel alustada koostööd Warreniga, et kohalikud pilveteenuse pakkujad saaksid oma klientidele pakkuda tippkvaliteetset ja töökindlat lahendust,” ütles Giuliano Sison Passion Capitalist.

Tema sõnul kasvab pilveteenuste turg on jätkuvalt fenomenaalse kiirusega, mistõttu on Warrenil väga head võimalused seda suures mahus teenindada. Rahastusvoorus, millega kaasati kokku 1,4 miljonit dollaritu, osalesid veel varase staadiumi tehnoloogiainvesteeringute fond Lemonade Stand ning sellised nimekad ingelinvestorid nagu Nokia endine asepresident Paul Melin ning riskikapitalifondide Superangel ja Nordic Ninja kaasasutaja Marek Kiisa.