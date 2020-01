Räpase kütuseäriga kooriti riigilt miljoneid eurosid

Kui International Veod OÜ juhataja Sergei Šarov (52) andis veokijuht Igorile tema esimese ülesande, uskus Igor, et Šarov on tavaline tööandja. Sihtpunktis taipas ta, et tõde on palju hämaram.

Igorile öeldi ainult, et ta peab vedama Lätist Harjumaale kodukeemiat. Juhendati, et tema veokile tullakse vastu Riia äärelinna Circle K tanklasse.

Läti bensiinijaamas ootas ees must BMW. Selles istunud mehed viipasid käega ja Igor järgnes neile lähedase mahajäetud laoplatsini.

Seal hakati sõnagi lausumata väiketõstukiga tema veokisse laadima valgeid plastkuubikuid, sees läbipaistev kollakas vedelik. Kui Igori kabiini jõudis kütuselõhn, oli selge, et kodukeemia see ilmselt ei ole.

Kurja ilmega lätlane ulatas talle mobiiltelefoni, mille kaudu pidid hiljem tulema juhised. „Viska see pärast minema,” manitseti.