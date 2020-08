Räpina postipunkti osas valitseb pikemat aega segadus

Räpina vald kirjutab pöördumises väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi poole, et Eesti Post teatas 10. augustil Räpina linnas tegutsenud postipunkti kolimisest Rahumäe külla, mis asub Räpinast nelja-viie kilomeetri kaugusel. Räpina valla hinnangul ei ole aga seejuures järgitud majandusministeeriumi määrust, mille kohaselt peaks postipunkti paigutamisel võtma arvesse haldusüksuste keskuse paiknemist ja piirkonna inimeste elukohti, kirjutab ERR.

"Räpina linna ainsa postipunkti viimine Räpina linnast Rahumäe külla ei arvesta päris kindlasti haldusüksuse väljakujunenud keskuste paiknemist ega ka asjaolu, et Räpina linnas elab tunduvalt rohkem inimesi võrreldes Rahumäe külaga. Arvestades, et uues kohas tegutsev postipunkt on avatud tööpäevadel ainult kahe tunni vältel, ei ole suure tõenäosusega teenuse saamiseks võimallik kasutada ka ühistransporti," märgib Räpina vald pöördumises.

Eelmisel sügisel kujundas Eesti Post Räpina vallamajas asunud postkontori ümber postipunktiks ja kolis seejärel ümber Santex OÜ-le kuuluvatesse ruumidesse. Postifirma ei suutnud valla teatel aga täita kõiki kohustusi ning pooltevaheline koostöökokkulepe ei toiminud, mistõttu see ka lõppes.

Eesti Posti teatel on firma allkirjastamas uut lepingut, et avada postipunkt Räpina linnas. Uus postipunkt hakkab tööle Räpina linnas aadressil Võhandu 29.

Pikemalt loe ERRist.