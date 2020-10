Raport: Facebook on monopol, mis kopeerib või hävitab konkurente

Raporti kohaselt on Facebooki monopol tugevalt juurdunud ja peetakse ebatõenäoliseks, et praegu tegutsevad ettevõtted või uued tulijad suudaksid seda kõigutada, kirjutab CNBC.

Facebooki puhul toodi välja, kuidas ettevõte tegeleb konkurentidega. Näiteks olevat Facebooki asutaja Mark Zuckerberg andnud Instagrami kaasasutajale Kevin Systromile mõista, et kui ta ei hakka sotsiaalmeediagigandiga koostööd tegema, siis võivad sellest tekkida probleemid Instagramile.

„Varsti pead sa enda jaoks selgeks mõtlema, kuidas sa tahad meiega koostööd teha," olevat raporti kohaselt Zuckerberg öelnud Systromile. Zuckerberg lisas, et Systromi otsusest oleneb, kas Instagramist ja Facebookist saavad partnerid või konkurendid. Facebook ostis 2012. aastal Instagrami miljardi dollari eest.

Raportis märgiti ka, et Facebookil on oma suure kasutajate arvu tõttu ligipääs tohutule hulgale andmetele, mida konkurentidel pole.

Raport puudutas lisaks Facebookile ka Amazoniga, Apple'iga ja Google'i emafirma Alphabetiga seotud murekohti. Ühe lahendusena monopolide vastu nähakse nõuet, et ettevõtted peavad osad ärid eraldama. See tähendaks näiteks Facebooki puhul, et ettevõttelt peaks eraldama Instagrami ja sõnumirakenduse WhatsApp.