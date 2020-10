Raport: häkkeritel õnnestus Twitteris kuulsuste kontod kaaperdada tänu lihtsale petuskeemile

Juulis aset leidnud küberrünnakuga postitasid häkkerid sõnumeid, mis promosid üht krüptoraha petuskeemi.

Kontod, mis kuulusid näiteks Barack Obamale, Kanye Westile, Kim Kardashian Westile, Warren Buffettile, Jeff Bezosele ja Michael Bloombergile, postitasid sarnaseid säutse, millega küsiti annetusi Bitcoinides. Kelmidel õnnestus sellega välja petta üle 100 000 dollari.

Nüüdseks on selgunud, kuidas õnnestus häkkeritel kontodele ligi pääseda. New Yorgi finantsjärelevalve tegi kindlaks, et häkkerid helistasid enne rünnakut Twitteri töötajatele ja esitlesid end ettevõtte IT-spetsialistidena. Neil õnnestus Twitteri töötajaid veenda jagama oma kasutajatunnuseid ja paroole, mida on sotsiaalmeediplatvormi süsteemi sisselogimiseks vaja.

Raporti koostajad väljendasid imestust, et häkkeritel õnnestus nii lihtsakoelise petuskeemiga saada ligipääsud Twitteri nn tööriistadele ja siis kasutajate kontod üle võtta.

Raportis kritiseeriti Twitterit, kuna platvorm ei suutnud end piisavalt hästi rünnaku eest kaitsta.

Twitteri rünnaku osas on kahtlustus esitatud kolmele isikule, nende seas ühele Florida teismelisele.