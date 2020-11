Raport: kodukontorisse jääjad maksku rohkem makse, kaugtöö pärast pandeemia lõppu on privileeg

Deutsche Banki ökonomistide ettepaneku kohaselt peaksid sellised töötajad maksma palgalt 5% iga päeva eest, mis nad kodukontoris otsustavad veeta. Ökonomistide väitel ei kaota keskmine töötaja sellest midagi, sest kodukontoris säästetakse transpordikuludelt, samuti ei ole tarvis väljas lõunat süüa ning töörõivaidki ei tule osta ega puhastada.

Ja nende hüvede kasutajad panustavad vähem majanduse toimimisse.

Alternatiivselt soovitab raport, et maksu maksaksid ka need tööandjad, kes ei paku töötajatele kontoris alalist töökohta.

Deutsche Banki analüütikute arvutuste kohaselt koguneks sellisest maksust USAs 49 miljardit dollarit, Saksamaal 20 miljardit eurot ning Suurbritannias 7 miljardit naela. Ning seda raha saaks kulutada madalapalgaliste töötajate toetuseks, kes ei saa kodus töötamise privileegi kasutada.

„Kodus töötamine saab ka pärast pandeemia lõppu olema osa uuest normaalsusest," tõdes Deutsche Banki laenustrateegia ning eriuuringute üksuse juht Jim Reid. „Meie arvutused näitavad, et kogunenud raha aitaks finantseerida toetusi madalapalgalistele töötajatele, kes ei saa kaugtööd teha ning on seetõttu rohkem seotud nn vana majanduse ning terviseriskidega," lisas ta.

Pandeemia tõttu on USAs kaugtööd tegevate inimeste arv kümnekordistunud ning kokku teeb kodust tööd 56% töötajatest. Suurbritannias on see number seitsmekordistunud 47%ni töötajatest. Deutsche Banki uuring näitas, et enam kui pooled töötajad maailmas soovivad ka pärast pandeemia lõppu töötada kodust 2-3 päeva nädalas.

Deutsche Banki strateegi Luke Templemani sõnul on Covid-19 pandeemia hüppeliselt suurendanud juba enne pandeemiat kasvanud kaugtöö populaarsust. „Juba aastaid on meil olnud tarvis kaugtööd tegevatele töötajatele maksu ning Covid-19 on selle ilmselgeks teinud," rääkis ta.

Kaugtöö tegijad teenivad tavapäraselt keskmisest kõrgemat palka. Ning Templemani arvutuste kohaselt ei jäta 5% lisamaks ettevõtteid ega töötajaid kehvemasse olukorda.

Saksamaal maksaks aastas 40 000 eurot teeniv töötaja päevas veidi üle 7,5 euro.