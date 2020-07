Maailm on pärast 25. maid, kui 46-aastane mustanahaline George Floyd hukkus Minneapolise politseiniku käe läbi, kardinaalselt muutunud. Ettevõtetele tähendab see paljude nüüd rassistlikuks ja diskrimineerivaks peetavate kaubamärkide ja turundussõnumite muutmist ning miljardite dollarite väärtuses investeeringuid.

PepsiCo vahetab välja juba 1889. aastast kasutatava Aunt Jemima kaubamärgi, sest pannkoogisegude ja siirupite mustanahalise naise kujutisega pakend on rassistlik. „Mõistame, et Aunt Jemima põhineb rassistlikul stereotüübil,” kinnitas PepsiCo Quaker Foodsi Põhja-Ameerika turundusjuht Kristin Kroepfl. Ta ütles, et kuigi ettevõte on aastaid kaubamärki arendanud, et see oleks kohane ja lugupidav, on nüüdseks selge, et nendest muutustest ei ole piisanud.

Vaid mõni tund hiljem otsustas Mars, et muudab samal põhjusel Uncle Bens’i kaubamärki.