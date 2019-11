Ratas ja Pence leppisid kokku ühises lähenemises 5G-võrkude turvalisusele

„Kinnitame, et lähtume 5G-võrkude arendamisel ühistest põhimõtetest. Eestile on digiriigina uute tehnoloogiate usaldusväärsus esmatähtis küsimus ning USA on julgeolekuvallas meie jaoks tähtsaim liitlane," ütles peaminister Jüri Ratas. „Ameerika Ühendriikidega kokku lepitud avaldus andis tugeva signaali, et Eesti mõistab 5G-võrkude arendamisel turvalisust liitlastega sarnaselt."

Avaldus järgib 5G võrkude turvalise arendamise rahvusvahelisi põhimõtteid, mis lepiti kokku kevadel Praha julgeolekukonverentsil. Selle järgi võtavad riigid 5G ülesehitamisel arvesse nii poliitilisi, tehnilisi, juriidilisi kui ka majanduslikke argumente ning riskifktoreid. Samu põhimõtteid on kinnitanud ka Euroopa Komisjoni soovitused liikmesriikidele.

Peaminister Ratas kohtus eile Washingtonis ka riikliku julgeolekunõuniku Robert O'Brieniga, kellega räägiti NATO tulevikust. „Eesti jaoks on parim julgeolekugarantii tugev NATO ja mul on hea meel, et meie regioonis on alliansi kohaolek järjest märgatavam," ütles peaminister.

Lisaks kohtus peaminister eile koos haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga Ameerika Teaduste Akadeemia ja USA juudiorganisatsioonide esindajatega. Peaminister osales Ameerika Ühendriikide kaubanduskoja ümarlaual koos ettevõtjatega. Veel kohtus Ratas Maailmapanga tegevjuhi Axel van Trotsenburgiga, et rääkida Kolme mere algatusega seotud investeerimisvõimalustest.