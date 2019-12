Ratas kaitses Sõnajalgade poolele asunud Martin Helmet: mina seda küll patuks ei pane, kui kohtutakse ettevõtjatega

„Nüüd te ütlete, et rahandusminister on poole valinud. Ma ei tea, mina olen ka väga paljudel nõupidamistel osalenud koos rahandusministriga ja teiste valitsusliikmetega. Minu jaoks on olnud see poolevalik see, et sellest tupikseisust tuleb välja tulla ja tulebki välja tulla,” lausus Ratas seejärel.

Ka ütles ta, et ei saa aru sellest suhtumisest, kus ühegi osapoolega kohtuda ei tohi. „Mina seda küll patuks ei pane, kui kohtutakse ettevõtjatega, kohtutakse kaitseministeeriumiga, kohtutakse tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga. Need on kõik ju asjasse puutuvad osapooled ja lahendus tuleb siin leida. Ja lahendust on tegelikult vaja kiiresti leida, igal juhul,” kordas Ratas.

„Nii et ma ütleks vastupidi: kui me ei tegeleks sellega, siis oleks väga õige see konstruktiivne kriitika valitsuse suunal, et miks te ei tegele nii olulise probleemiga. Täna sellega minu meelest tegeletakse,” leidis peaminister. Ka märkis ta, et mis puudutab Millingi viidet sellele nagu oleks rahandusminister sekkunud teiste ministri haldusalasse, siis ta on veendunud, et seda pole Martin Helme teinud.

„Kui see suur uudis oli Postimehes, mina helistasin samal või järgmisel päeval selle ameti juhile (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juhile Kaur Kajakile – S. L.) ja küsisin, kas on kuidagi sekkutud. Ta ütles, et ei ole. See oli tema vastus, et ei ole sekkutud. On olnud erinevad nägemused selle menetluse tulemusest, aga sekkutud kuidagi ei ole. Ja ma arvan, et see ütlebki kõik ära,” lausus Ratas.

Mäletatavasti toimis Ratas sarnaselt ka siis, kui kevadel lahvatas meediaskandaal napilt üle ühe päeva ametis olla jõudnud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku ümber, kui meedia avaldas lood koduvägivalla kohta Kuusiku peres. Ka siis helistati Kuusiku abikaasale, et saada kinnitust, et midagi sellist nagu meedias väideti pole toimunud.

Helme nõunik osales ärimeeste pressikonverentsil