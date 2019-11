Ratas kiiretest muutustest tööturul: pea iga kümnes eestlane tegi möödunud aastal vähemalt korra nädalas platvormitööd

„Pea iga kümnes Eestimaa inimene tegi möödunud aastal vähemalt korra nädalas platvormitööd ning pea iga 20. jaoks oli selline tööviis nende ainus sissetulekuallikas,” rääkis Ratas eile Tallinnas Swissotelis toimunud tööinspektsiooni konverentsi „Muutuste tuul tööelus” sissejuhatuses, viidates sellele, kuidas tööturul aset leidvad arengud on hakanud kajastuma ka meie tööturu statistikas.

Ratas – kes oli oma ettekande alguses märkinud, et töö ja töö tegemine on kaalukas osa meie ühiskondlikust elust ning oluline osa ka eestlaseks olemisest –, märkis, et töö iseloom on muutumas paindlikumaks ja koos sellega on muutunud ka meie käsitlus selle vormidest.

Töö võib tähendada ka kogu pere eluviisi

„Kindlasti on seda oluliselt suunanud just erasektor, kuid loomulikult on seda kõikjal maailmas mõjutanud ning sellele kaasa tulemas ka avalik sektor,” sõnas peaminister. „Tööd teha ja oma palka välja teenida võib loomulikult ka väljaspool traditsioonilist töökohta – teises linna otsas või kaugel metsatalus samade asjadega toimetades. See võib võtta aega mõned tunnid ööpäevas või tähendada kogu pere eluviisi,” kirjeldas ta.

Oma ettekande lõpus kutsus kõiki tööturu osapooli üles kaasa mõtlema, kuidas muuta töökeskkond paindlikumaks ja töö tulemuslikumaks, tegemata seejuures järeleandmisi turvatunde osas. Ta märkis, et ka riigikantselei eestvedamisel koostatava pikaajalise strateegia „Eesti 2035” koostamisel on üks kandev mõte olnud just turvalise ja ohutu töökeskkonna arendamine.