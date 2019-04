Ratas: me pole kindlasti kokku leppinud, et sellest kuupäevast aktsiis langeb

Delfi küsis äsja Brüsselisse saabunud peaminister Jüri Rataselt, kummal tema tulevase koalitsiooni ministril on siis aktsiiside langetamise küsimuses õigus.

EKRE ridadest pärinev rahandusministri kandidaat Martin Helme on väljendanud seisukohta, et alkoholi või kütuse aktsiiside langetamine peaks olema üks esimesi asju, mida Keskerakonna-EKRE-Isamaa võimuliit ette võtab.

Täna teatas keskerakondlasest majandusministri kandidaat Taavi Aas, et temal oleva info põhjal neid langetusi ette võtta ei saa.

Äsja Brüsselisse järjekordsele Brexiti teemalisele EL-i liidrite kohtumisele saabunud peaminister Jüri Ratas ütles Delfile, et mingit kindlat aktsiiside langetamise kuupäeva pole võimuliidu läbirääkimistel kokku lepitud.

„Kui arutasime seda teemat, siis on tõsi see, et rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt, ükskõik, mis aktsiisi langetusest me räägime - kas alkoholi, elektriaktsiis - siis väga suure tõenäosusega pole see null mõjuga, vaid eelarveliselt on see negatiivse mõjuga,“ nentis Ratas alustuseks.

Ratase sõnul saab maksulangetusi seetõttu arutada vaid riigieelarve strateegia ettevalmistamise käigus. „Kui soovime midagi eelarveliselt teha, siis on koalitsioon leppinud kokku, et saame seda teha vaid siis, kui teeme eelarve strateegiat.“