Ratas peab veebihiidude maksustamist ka Eestis võimalikuks. Meediaettevõtetel on juba oma lahendus välja pakkuda

„Ma olen sellega nõus, et inimesed töötavad, elavad ja teenivad tulu teistmoodi, kui siis, kui maksusüsteem sellega paika pandi,” märkis Kallas üsna debati lõpus. „Me peaksime rääkima sellest, kuidas maksustada töötamist – sellest, et tööjõumaksudel on liiga suur maksude osakaal –, me peaks rääkima digitaalsete ettevõtete – see on see asi, millest me võiks rääkida,” loetles ta.

Küll aga toonitas Kallas, et kui Ratas soovib tõesti maksudebatti pidada, siis tuleks tal välja käia reaalsed ettepanekud senise maksusüsteemi muutmiseks. „Mina ootaks siiski, et kui sa soovid seda debatti alustada, siis palun nimeta need maksud, mida sa soovid kehtestada, mida sa soovid ära jätta. See pidev maksusüsteemist või maksudebatist rääkimine ei ole veel debatt,” nentis Kallas.

Ratas märkis vastuses Kallase kriitikale, et tema soov on leida viise, kuidas jõuda 1% SKP-st teadusarendus rahastuses, hoida kaitseinvesteeringuid senisel tasemel ja tõsta õpetajate palka. „Maks ei ole ainukene lahendus – ka see eelarve tasakaalu küsimus on lahendus, revisjon on lahendus,” ütles peaminister.

Samas tõdes Ratas, et lahendus võib olla ka Reformierakonna auesimehe Siim Kallase poolt välja käidud idee kehtestada Eestis kinnisvaramaks. „Minu meelest tuleb hoida kõiki neid teemasid laual. Sealhulgas – mida ka sina hetkel pakkusid – tuleb samal ajal mõelda ka nendesamade suurte, digitaalsete platvormide maksutamisele,” lisas ta.

Meediaettevõtted teinud juba digimaksu analüüsi